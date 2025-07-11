В Калининграде заработал первый каршеринг автомобилей местного производства

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В Калининградской области запустили первый каршеринг автомобилей производства «Автотора». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект запущен компанией-оператором «Кёниг-рент» и сервисом «Яндекс Драйв». Сейчас каршеринг охватывает территорию областного центра, добраться можно также до аэропорта «Храброво» и обратно. Автопарк сформирован из 100 автомобилей Baic U5 Plus. Планируется увеличить их количество и добавить электромобили калининградского производства.

Ранее о планах запустить в регионе электрокаршеринг сообщил оператор «Делимобиль». Гендиректор сервиса отметила, что такой каршеринг скорее всего будет дешевле такси примерно на 30%. Тестово планируют запустить около 500 электромобилей.

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