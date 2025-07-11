В Светлогорске открыли после ремонта лестницу с мозаичными панно (фото)

Фото: Telegram-канал администрации Светлогорского городского округа

Ремонт лестницы на ул. Пушкина в Светлогорске завершён. Она вновь открыта для жителей и гостей города. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в соцсетях.

«Ремонт продлился чуть больше месяца. Обновлённый материал лестницы — терраццо — полированный мрамор с цементом. Такой материал долговечен и устойчив к погодным условиям, особенно в нашем климате», — говорится в сообщении.

Ранее в администрации сообщали о планах привести в порядок ступени, подпорные стенки и дорожку к лестнице, а также добавить озеленение по бокам от неё.

Мозаичные панно обещали оставить на месте. Кроме того, во время ремонта были подготовлены две площадки для новых мозаик «Мозаичного пути». О сюжетах пока не сообщается.

Лестницу закрыли на ремонт 15 мая.