В Светлогорске закрывают на ремонт лестницу с мозаичными панно (фото)

В Светлогорске закрывают на ремонт лестницу с мозаичными панно (фото)
Фото: пресс-служба администрации Светлогорского городского округа
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С 15 мая в Светлогорске закрывают на ремонт лестницу с мозаичными панно на ул. Пушкина. Работы планируют проводить в течение месяца, сообщили в соцсетях сотрудники администрации округа.

«На этот период проход для пешеходов будет закрыт, но вы можете воспользоваться ближайшей лестницей на улице Некрасова», — говорится в сообщении.

За время ремонта власти намерены привести в порядок ступени, подпорные стенки и дорожку к лестнице, а также добавить озеленение по бокам от неё.

«Отметим, что существующие мозаичные панно останутся на месте», — добавили в муниципалитете.

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