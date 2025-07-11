В акваториях Калининградского и Куршского заливов ограничили рыбный промысел

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Губернатор региона Алексей Беспрозванных подписал указ об ограничении рыбного промысла в зоне госграницы в акваториях Калининградского и Куршского заливов. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Согласно указу, хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и ИП) в приграничной полосе госграницы шириной 1 км в акваториях Калининградского и Куршского заливов запрещаются добыча водных биологических ресурсов, их обработка, транспортировка, хранение и производство рыбной продукции.

Указ вступил в силу 11 июля.

Физическим лицам рыбалка в Балтийском (территориальном) море с использованием маломерного судна разрешена в светлое время суток, за исключением районов шириной 5 морских миль от линии госграниц РФ с Польшей и Литвой.

Ранее в Калининградской области ввели запрет на погружение в Балтийское море с аквалангом.

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