В акваториях Калининградского и Куршского заливов ограничили рыбный промысел

Губернатор региона Алексей Беспрозванных подписал указ об ограничении рыбного промысла в зоне госграницы в акваториях Калининградского и Куршского заливов. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.



Согласно указу, хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и ИП) в приграничной полосе госграницы шириной 1 км в акваториях Калининградского и Куршского заливов запрещаются добыча водных биологических ресурсов, их обработка, транспортировка, хранение и производство рыбной продукции.

Указ вступил в силу 11 июля.

Физическим лицам рыбалка в Балтийском (территориальном) море с использованием маломерного судна разрешена в светлое время суток, за исключением районов шириной 5 морских миль от линии госграниц РФ с Польшей и Литвой.