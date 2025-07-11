Минприроды: сортировка отходов на станциях перегрузки ТКО не допускается

Минприроды: сортировка отходов на станциях перегрузки ТКО не допускается
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На станциях перегрузки твёрдых коммунальных отходов не допускается сортировка мусора. Такой ответ на официальный запрос «Новый Калининград» получил от министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.

В пресс-службе правительства области пояснили, что на текущий момент сотрудниками минприроды, а также калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой и управлением Роспотребнадзора по Калининградской области «фактов сортировки отходов на станции перегрузки ТКО не устанавливалось».

Вместе с тем предприниматели, занимающиеся перегрузкой мусора, имеют право накапливать отходы «путём их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление)».

«Согласно положениям Закона № 89-ФЗ сортировка отходов относится к деятельности по обработке отходов (предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации), включая их сортировку, разборку, очистку. Таким образом, как сообщают в Министерстве, на станциях перегрузки ТКО не допускается сортировка отходов», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в марте этого года в интервью «Новому Калининграду» директор акционерного общества «Утилизация мусора» Алексей Ольховский, в ведении которого находится сортировочный комплекс и полигон ТБО вблизи поселка Жаворонково, заявлял, что в грузовиках, которые приезжают в Гусевский район с калининградских станций перегрузки, как правило, нет металла.

Кроме того, источник «Нового Калининграда» утверждает, что на станции перегрузки ТКО на улице Туруханской люди без определенного места жительства занимаются сортировкой отходов.

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