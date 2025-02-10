Сортировка и тотальный учёт: как устроен полигон ТБО в Жаворонково (фото)

Полигон отходов ТБО вблизи поселка Жаворонково Гусевского округа с лета этого года станет главным местом утилизации отходов. Сейчас там находится самый крупный в области сортировочный комплекс, который принадлежит акционерному обществу «Утилизация мусора», возглавляемому Алексеем Ольховским. Он рассказал «Новому Калининграду», в какой зависимости от погоды находится объём полезных фракций, получаемых во время сортировки; куда попадают отобранные пластик, макулатура и металл; а также как изменились цены на вторсырьё после закрытия границ.

Изначально в Жаворонково должны были поступать отходы только из четырёх ближайших муниципалитетов (Гусевского, Озёрского, Нестеровского и Черняховского). Из-за сокращения числа действующих полигонов до трёх на восток поехал мусор из Калининграда, а также из южных районов (Багратионовского и Правдинского).

«В прошлом году у нас был период, когда мы были единственным полигоном в области. В течение четырёх месяцев мы принимали все отходы. В этом году продолжили», — рассказал Алексей Ольховский.

Наёмный менеджер работает в Жаворонково только с 2023 года, однако он имеет представление о том, с какими проблемами региональные переработчики столкнулись в 2022 году, когда из-за санкций закрылась возможность вывозить груз за границу.

«Цена на вторсырьё в Литве была раз в десять выше, чем в Калининградской области, — говорит он. — Была просадка. Некоторые фирмы ушли, насколько я понял. Но некоторые продолжают возить, но уже на территорию России, потому что здесь не всё можно полностью переработать. Сами мы напрямую в Россию не продаём, этим занимаются наши клиенты. В области же перерабатывается картон (этим занимается ООО «Атлас-Маркет» из Советска). Из полиэтиленовой плёнки, которую запекают с песком, делают тактильную плитку (компания «Умная SREDA» — прим. «Нового Калининграда»). Алюминий и ПЭТ вывозят за пределы.

В начале экскурсии по своему предприятию он объяснил, как организован въезд на полигон. В первую очередь мусоровоз должен пройти через рамки с оборудованием, замеряющим уровень радиации. Если допустимые показатели превышены, грузовик разворачивают. Алексей Ольховский уверяет, что за всё время использования рамки подавали тревожный сигнал лишь однажды.

«К нам пару раз заезжали наёмные экскаваторы, которые фонили. Мы их просто возвращали назад», — говорит он.

После первого обследования грузовик заезжает на весовой контроль, оборудование на котором не так давно было обновлено (теперь весы могут принимать машины весом до 80 тонн). Здесь диспетчер фиксирует вес брутто, а водитель оформляет соответствующие документы.

«Когда машина разгрузится и выезжает, фиксируется оставшийся вес. Так автоматически высчитывается масса груза, которую диспетчеры вносят в специальную программу, — продолжает Ольховский. — Кроме того, у нас установлены две видеокамеры, в начале и в конце, которые считывают номера и проверяют, есть ли конкретный грузовик в системе. Вся собранная информация автоматически передаётся в ФГИС УТКО (Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов — прим. „Нового Калининграда“), то есть всё под федеральным контролем. Проехать сюда никаким путём больше нельзя, поэтому мы не можем ничего принять втихаря. Более того, вся территория полигона окружена камерами, которые всё постоянно фиксируют и хранят данные несколько месяцев».

Маршрутов у мусора из грузовика всего два: либо на площадку для временного накопления, либо под навес сортировочного комплекса. Городские мусоровозы, как правило, едут по второму адресу.

«К сожалению, мы не можем отсортировать содержимое всех машин, так как мощность нашего завода всего лишь 40 тысяч тонн в год, — говорит Ольховский. — Городские мусоровозы мы стараемся брать, потому что у них отходы свежие, не спрессованные и не залежавшиеся. Их не везут со станций перегрузки, и там, как правило, есть больше полезных фракций».

Алексей Ольховский. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Гендиректор полигона рассказал, что в грузовиках, которые приезжают в Гусевский район с калининградских станций перегрузки, как правило, нет металла. Более того, пролежавшие несколько дней отходы «сильнее спрессованы, сильнее пахнут, и их сложнее сортировать». Он пояснил, что жесть, алюминий и другие виды металлов — это, действительно, самое ценное вторсырьё. Тем не менее из сортировки выходит примерно 12 различных фракций, в которые, кроме металлов, входят ПЭТ, картон, плёнка, тетрапак и прочее вторсырьё.

«Тетрапак нам пока некуда девать, он просто копится, — уточнил Ольховский. — Нам поступало предложение по его переработке, мы даже встречались не так давно с потенциальным интересантом из Москвы, но пока он куда-то пропал. А так мы уже были готовы приобрести специальное оборудование, которое производит из тетрапака горшочки для рассады».

После того, как отходы выгружаются на площадку сортировочного комплекса, которая спрятана под навесом, в дело вступает кранно-манипуляторная установка, хватающая отходы стальной лапой. Она кладёт отходы на ленту конвейера, которая въезжает в просторный цех. В самом начале ленты мусор попадает в специальный аппарат, который разрывает пакеты и вытряхивает мусор на ленту. Вдоль ленты стоит около десятка сотрудников, каждый из которых вручную выбирает свою фракцию — пакеты, металл, пластик и т.п. В конце конвейера установлена магнитная установка, «цепляющая» на себя изделия из металла, которые «пропустили» сортировщики. Остальное идет в «хвосты».

«В феврале мы ударно отработали и сделали около 35 тонн — это было где-то 10% от отсортированных отходов, — говорит директор полигона во время экскурсии по сортировочной линии. — В иные месяцы и больше двух процентов не получается. Когда мокрая погода, обычно всё намного хуже. Летом у нас обычно сезонный всплеск, потому что приезжают туристы и отходов возникает больше. Можно сделать и до 90, и до 100 тонн. Зато потом бывают просадки».

Какого вторсырья на выходе получается больше всего, на предприятии не считают. По этому поводу Ольховский шутит, что его комплекс «не очень клиентоориентирован».

«Мы не делаем заказ под какого-то клиента, а сортируем всё, что можно, — объясняет он. — Потом звоним и спрашиваем, готовы ли у нас что-то забрать. Если клиент готов, то он присылает нам своё коммерческое предложение. Мы выбираем того, у которого самая высокая цена».

Картон обычно отгружают большими фурами, а за пластиком и алюминием, по словам Ольховского, приезжают машины поменьше. Не так давно на фоне незначительной просадки по клиентам на комплексе запустили новый эксперимент для увеличения производительности — стали комплектовать партии ВМР-микс (вторичные материальные ресурсы миксованные — прим. «Нового Калининграда»), которые впоследствии передаются на досортировку предприятию «Олимп-Дизайн» Святослава Лавриненко, возглавляющего также «Региональный союз переработчиков».

«Область у нас закрытая, и поэтому мы не можем сильно диктовать условия, — говорит Ольховский. — Работали бы мы в материковой России, тогда бы спокойно продавали нашу продукцию в другие регионы».

У предприятия есть планы по модернизации и увеличению объёмов сортировки. Ольховский уверяет, что на текущий момент «Утилизация мусора» намерена выйти на торги по проектированию нового сортировочного комплекса мощностью 100 тысяч тонн с площадкой компостирования на 35 тысяч тонн. Пока готовится техническое задание, и собственники полигона ещё не определились, будут они строить новый комплекс на месте разворотной площадки или модернизировать имеющийся.

«В техзадании мы прописываем, чтобы была максимально возможная автоматизация, чтобы привлекать как можно меньше человеческих ресурсов. Также мы хотим заложить на дальнем участке площадку для компостирования, где сейчас будут строиться карты третьей очереди. Там территория площадью около семи гектаров, расположенная на удалении от дорог и населённых пунктов. Мы рассчитываем, что там будет использоваться технология мембранного компостирования».

Параллельно с этим региональное правительство собирается заложить в Жаворонково новый полигон вместимостью 1 225 000 тонн отходов (это только первая карта из четырех аналогичной вместимости). Область, по словам Ольховского, готова помогать в реализации этих планов. В частности, за счёт бюджета строятся площадки для временного накопления, разворотные площадки и новые карты захоронения.

«Земли у нас много. Ещё в 2014 году нам было передано в собственность около 80 га, — продолжает он. — С самого начала у нас были планы по строительству второй и третьей очередей. Однако на тот момент была спроектирована только первая очередь, а вторую и третью должны были проектировать в последующие годы, по мере заполнения полигона».

Первый полигон сегодня заполнен и изолирован. Сейчас там собираются проводить эксперимент с применением биологических добавок, чтобы уменьшить запах и снизить жёсткость фильтрата, который выходит с полигона. «Поэтому верхнюю часть мы пока не засыпаем, чтобы можно было опрыскать отходы живыми бактериями. Затем мы полностью всё изолируем и начнём разрабатывать проектную документацию по рекультивации», — добавил предприниматель.

Ольховский также предположил, что полигоны отходов, расположенные в регионе, могут стать альтернативными источниками энергии.

«Есть несколько способов энергетической утилизации. Первый и самый простой — это производство топлива RDF (от англ. refuse-derived fuel — топливо, полученное из отходов — прим. „Нового Калининграда“). В этом случае смешиваются отходы в топливные пеллеты. Второй способ — это биодизель, но его получают из опредёленного вида отходов. Третий способ — это биогаз, но все наши полигоны слишком малы для того, чтобы ставить там систему сбора газа. Скорее всего, мы сможем применить последнюю систему для четырёх карт, которые будут построены в ближайшие 10 лет».

Назвал Алексей Ольховский и ряд проблем. Одной из них он считает утилизацию автомобильных покрышек. На текущий момент предприятие вынуждено за них платить. Дело в том, что утилизировать их вместе с бытовыми отходами полигон не может, а для того, чтобы копить этот вид отходов вечно, нет свободных площадей. Субсидии на утилизацию покрышек, как уверяет предприниматель, регион пока не выделяет.

Ещё одна беда полигонов отходов, о которой хорошо знают в регионе, — пожары. В частности, в 2023 году не раз сообщалось о возгораниях на полигоне «Радуга» под Гвардейском и в посёлке Круглово. Алексей Ольховский предположил, что в последнее время причиной возгораний стали вейпы, которые выбрасывают в мусорное ведро вместо того, чтобы сдавать на утилизацию.

«Пожары бывают и у нас, но мы их оперативно тушим. В прошлом году мы своими силами локализовали 14 возгораний и обратили внимание, что бывают проблемы с вейпами, когда их коротит. Та же история с литий-ионными батарейками от телефонов. Дело в том, что в процессе эксплуатации полигона мы трамбуем и давим отходы. Возникают механические повреждения, и эти элементы самовоспламеняются. Здесь у нас все участки оборудованы огнетушителями, есть помпы, есть пожарные резервуары, песок подготовлен заранее. Также есть инструкции, по которым можно действовать. В общем, мы не даём распространиться огню, дежурим. Да, пожарных мы вызывали пару раз, когда уже где-то не успели сами остановить, но тогда был сильный ветер, который раздул пламя. Мы поняли, что если будем долго тушить, появится риск сильного распространения огня. Разумеется, ниже двух метров огонь не пойдёт, потому что каждые два метра мы изолируем песком».

Так как работа на полигоне не самая почётная и перспективная, предприятие в Жаворонково ощущает кадровый голод. Сегодня штат комплекса около 90 человек, однако работает на нём всего 65 сотрудников.

«Вы, наверное, видели, что некоторые окна на линии остались без сортировщиков. Желающие работать за забором у нас не стоят. Средняя зарплата здесь — около 50 тысяч. Минимальная у сортировщиков — 30 тысяч рублей. Смены у нас два через два, по 12 часов. В том числе 2 часа на обеденный перерыв. То есть на обед и по полчаса в течение дня. Вот сейчас, например, у нас стоят два новых „КамАЗа“, и мы ищем пилотов на них. Зарплата 65 тысяч на руки, но пока никто не идёт. Есть ещё экскаваторщики-бульдозеристы, которые получают по 70. Есть инженеры, у которых уже под 100 тысяч получается, но эти вакансии заняты».

Проверки в Жаворонково, по его словам, проходят регулярно, и проводят их регоператор ЕСОО, минприроды, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура, полиция, ОБЭП, ФСБ и другие структуры. Ольховский говорит, что бывают и жалобы со стороны «ангажированных», по его мнению, активистов, желающих «расшатать систему». Он уверяет, что его сотрудники получали звонки «с предложением написать какое-нибудь обращение по поводу запахов».

С проблемой разлёта мусора по прилегающим территориям (с этим сталкиваются на всех калининградских полигонах) в Жаворонково борются при помощи сеток-уловителей, однако во время штормов они не справляются с нагрузкой и даже падают из-за увеличения парусности. «В шторм ничего не спасает, — говорит Ольховский. — Потом мы выходим и собираем все эти отходы по полю. У нас столбы, вкопанные на 2 метра, однажды завалились, потому что пакеты налипли на сетку».

Заполнение полигона, по его словам, происходит очень быстро. С лета этого года процесс ускорится многократно из-за закрытия свалки в Круглово. «Вот эти две площадки будут исчерпаны уже в этом году, потому что с середины лета к нам развернётся поток из-за окончательного закрытия полигона в Круглово», — говорит предприниматель.

Начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева подтвердила, что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон. «Согласно территориальной схеме, когда он закроется (это, вероятно, произойдёт в июле этого года), весь поток, кроме четырёх муниципальных образований, из которых везут в Барсуковку, будет направлен на Жаворонково, — сообщила она. — Некоторое время в области будут функционировать лишь два полигона, но ближе к 2026 году, как мы рассчитываем, начнёт работать полигон в Корнево, который строится за счёт концессии. Мусоросортировочный комплекс там запустится чуть позже — году к 2027-му. К этому моменту основной поток должен направиться в Корнево, так как он ближе всего к Калининграду и к прибрежным городам».

Полигон в Круглово, по словам Ольги Кудрявцевой, необходимо как можно оперативнее рекультивировать, так как он находится на одном из основных туристических направлений. Рекультивация ожидает и «Радугу» под Гвардейском. «Для „Радуги“ сейчас из областного бюджета предусмотрена субсидия. Сейчас занимаемся подготовкой распоряжения для её предоставления на разработку документации на рекультивацию. Этот полигон сейчас закрыт и отходы не принимает», — добавила она.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»