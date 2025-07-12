Министр Ермак: туристы в Калининградской области есть, и их много

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Туристов в Калининградской области стало больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, ссылаясь на данные о пассажиропотоке аэропорта «Храброво» и Калининградской железной дороги.

«Наш аэропорт поделился своими данными, которые свидетельствуют, что пассажиропоток увеличился на 9,9%, а Калининградская железная дорога любезно сообщила, что они за первое полугодие перевезли на 13% больше пассажиров, чем за шесть месяцев 2024 года. Это сухие цифры. Никаких эмоций. Предположить, что рост дали жители нашего региона, конечно, можно, но это будет неправдой, особенно учитывая всем известные ситуации с авиабилетами. Так вот, туристы есть и их много», — написал Ермак в своём Telegram-канале.

Министр также отметил, что изменилось «потребительское поведение» отдыхающих в регионе. «Цены на билеты и на отели вынуждают экономить на многих позициях, в том числе проживании (селятся чаще в квартирах), экскурсионных турах (бронируют гидов напрямую или арендуют машину и путешествуют самостоятельно). При этом предложений стало намного больше и те, кто думал, что на продвижение тратиться не надо, конечно, ошиблись. И это без поправок на погоду», — добавил Андрей Ермак.

По данным одного из сервисов путешествий, в июне-августе спрос на отдых в Калининграде вырос у российских туристов на 14%.

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