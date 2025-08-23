Ермак об изменении поведения туристов: «Они стали более кастомизированными»

Андрей Ермак. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Приезжающие в Калининградскую область туристы изменили своё потребительское поведение. Такое наблюдение в эфире Центра управления регионом сделал в пятницу, 22 августа, министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Турпоток не изменился глобально в сторону уменьшения, как многим может показаться. Наоборот, количество туристов увеличилось, изменилось их потребительское поведение, — заявил Ермак. — Они более кастомизированными стали. Они стали больше сами себе режиссёрами. Они в основном перестали пользоваться услугами туроператоров, перестают пользоваться услугами экскурсионных бюро. Вместо отелей они выбирают квартиры, чтобы более свободно себя чувствовать. Вместо организованной экскурсии они выбирают взять машину в аренду. Это более персонализированный подход к своему отдыху».

Далее Ермак отметил, что туроператоры в 2025 году могут заметить снижение доходов, несмотря на рост числа туристов.

«У кого-то небывалый рост продаж и доходов, а у кого-то, наоборот, падение. Поэтому есть такой дисбаланс в оценках туристического сезона», — добавил он.

Напомним, что в середине июля министр Андрей Ермак сообщал, что, согласно данным аэропорта «Храброво», пассажиропоток в этом году увеличился на 9,9%. Кроме того, Калининградская железная дорога сообщила об увеличении числа перевезённых пассажиров на 13%.

