Дети заняты каждую минуту: Дятлова выехала с проверкой в палаточный лагерь (фото)

Фото: страница главы администрации Калининграда Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте»

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова проверила, как организован отдых для детей в палаточном лагере 58 школы. Своими впечатлениями сити-менеджер поделилась на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Какие же молодцы педагоги, продумали для ребят такую насыщенную программу отдыха, что они оказываются заняты каждую минуту! И им тут интересно, даже несмотря на отсутствие интернета. Это подтверждают и слова ребят, и ежегодно растущее количество заявок от потенциальных участников», — написала Елена Дятлова.

58 школа организует палаточный лагерь третий год подряд. За это время его территория увеличилась с 1,7 до 2,5 га. В этом году здесь отдохнут 108 детей. Смена длится неделю. Стандартная стоимость путёвки — 2300 рублей в день. Из них 1500 рублей — стоимость пятиразового питания. «Среди прочих расходов на содержание кемпинга нужно выделить серьёзную лицензированную охрану, ежедневное обслуживание биотуалетов, закупку питьевой воды (ею же заправляют душевые кабины). Наш палаточный лагерь регулярно проверяет Роспотребнадзор, с соблюдением СанПиНов тут всё серьёзно», — рассказала глава горадминистрации.

Основная масса средств на организацию отдыха — трёхмиллионный грант регионального министерства образования. Также добавлены средства из городского бюджета. На эти деньги куплены палатки, техника, инвентарь, оснащение медпункта. В этом году в лагерь проводят электричество, т.к. пользоваться генераторами не очень удобно.

Льготные путёвки доступны детям участников СВО и состоящим на внутришкольном профилактическом учёте.

Летняя оздоровительная кампания стартовала в Калининградской области 1 июня. Власти планируют охватить отдыхом более 50 тысяч детей. Реестр организаций летнего отдыха и оздоровления можно найти на сайте регионального министерства социальной политики по ссылке. В настоящее время в нём есть данные о 16 загородных лагерях, 270 лагерях дневного пребывания, 20 — труда и отдыха, 5 — палаточных, и 5 — санаторно-оздоровительных. В настоящее время в Калининградской области закрыто не более 50% потребности мест в летних загородных лагерях.