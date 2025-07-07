Минобр: в Калининградской области не хватает 5500 мест в загородных лагерях

В настоящее время в Калининградской области закрыто не более 50% потребности мест в летних загородных лагерях, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева на заседании правительства во вторник. По её словам, для закрытия потребности необходимо еще 5500 новых мест.

Сколько мест не хватает для летнего детского отдыха, поинтересовался у министра в ходе заседания правительства губернатор Алексей Беспрозванных. «Мы сегодня закрываем не более 50% от тех желающих, кто бы хотел сегодня попасть в летние загородные лагеря», — ответила министр. По её словам, основной спрос идет на загородное оздоровление. «Когда мы начали в этом году продажу путевок на 10 тысяч мест, нам сразу были поданы 23 тысячи заявок от родителей. Как мы посчитали, нам необходимо создать на территории региона еще порядка 5 500 мест. А если мы станем туристической столицей, то, конечно, и эту цифру надо увеличивать. Так как сегодня продажа идет только нашим детям», — сообщила она.

Светлана Трусенева добавила, что уже ведется работа по возвращению в строй детского санатория в поселке Майский рядом со Светлогорском. «Также планируем приступить к разработке проектно-сметной документации на строительство детского оздоровительного лагеря в Светлогорске. Сформирован единый участок и можно приступать к проектированию», — добавила она.

Губернатор в свою очередь поручил разработать программу на пять лет для постепенного увеличения мест.

Министр напомнила, что летняя оздоровительная кампания стартовала в Калининградской области с 1 июня, в регионе работают 363 организации отдыха и оздоровления. «Планы на этот год — охватить более 50 тысяч наших детей. По итогам первого месяца в детских оздоровительных лагерях отдохнуло более 28 тысяч школьников. Работали 13 загородных лагерей, 63 лагеря труда и отдыха и 260 лагерей с дневным пребыванием обучающихся. Также наши дети продолжают отдыхать в детских федеральных центрах „Артек“ и „Орленок“. С июля у нас начали работать 7 палаточных детских лагерей. Погода изменилась и мы смогли их открыть», — отметила Трусенева.

Напомним, что система бронирования путёвок в организации летнего отдыха и оздоровления детей ранее проходила на сайте администрации Калининграда по адресу camp.klgd.ru. Два года подряд, в 2024-м и 2025-м, жители областного центра сообщали, что в момент старта продаж в сервисе бронирования фиксировались сбои в работе. В администрации Калининграда заявляли, что «при подаче заявления необходимо подождать обработки вашего запроса сервером, не обновляя страницу».