Минздрав Калининградской области пояснил, зачем психбольница закупает VR-очки

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, с какой целью Психиатрическая больница Калининградской области заказывает 2 пары очков виртуальной реальности. Как сообщили в минздраве в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда», терапевтические VR-программы используются как часть психокоррекционной помощи.



«VR-терапия доказала свою эффективность при различных психических расстройствах, включая ПТСР, генерализованное тревожное расстройство (ГТР), панические атаки, социальную фобию и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Виртуальная реальность позволяет реализовать экспозиционную терапию, основанную на постепенном предъявлении пугающих или тревожных стимулов в безопасной и управляемой среде. Это способствует десенсибилизации и развитию новых когнитивно-поведенческих стратегий», - говорится в ответе министерства.

VR-технологии могут быть применены условиях дневного стационара больницы. «В ряде клинических рекомендаций, утверждённых Минздравом Российской Федерации, VR-экспозиция указана как рекомендованная практика», — подчёркивается в ответе ведомства.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что Психиатрическая больница Калининградской области планирует заказать 2 пары очков виртуальной реальности. Начальная цена договора — 179 980 руб.