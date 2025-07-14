«Народную тропу» между пер. Майским и ул. Невского планируют замостить (фото)

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Популярную «народную тропу», соединяющую пер. Майским с ул. Невского в Калининграде, планируют замостить. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Новая пешеходная дорожка пройдёт вдоль забора стадиона „Искра“ у 33 школы. Поскольку во время работ затронем частный земельный участок, то на его часть был наложен публичный сервитут для нужд местного населения», — говорится в сообщении.

В 2024 году указанная территория участвовала в голосовании по выбору объектов для благоустройства, но победу не одержала.