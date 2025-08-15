На обустройство «народной тропы» между пер. Майским и ул. Невского выделяют 8 млн (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

Власти Калининграда ищут подрядчика для выполнения работ по обустройству пешеходных связей в районе пер. Майского, 1 и ул. Невского, 46. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются с 14 по 22 августа. Подрядчика планируют определить 26 августа. На работы отводится 70 дней. Гарантийный срок составляет пять лет с даты подписания документа о приёмке. Максимальная стоимость контракта — 8 290 087 рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Речь идёт о тропе вдоль забора стадиона школы № 33. Помимо мощения дорожки запланирован монтаж наружного освещения.

В 2024 году указанная территория участвовала в голосовании по выбору объектов для благоустройства, но победу не одержала.

