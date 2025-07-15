В Калининграде задержали курьера-мошенника, похитившего свыше 6,6 млн рублей

Полиция в Калининграде задержала курьера-мошенника, который похитил у 8 пенсионеров свыше 6,6 млн рублей. Его задержали в аэропорту «Храброво». Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.



В дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району обратилась 78-летняя местная жительница. Женщине позвонил неизвестный, представившийся следователем. Он сообщил, что на её банковском счёте замечена финансовая активность в пользу иностранного государства. Мужчина запугал женщину уголовной ответственностью, рекомендовал снять все сбережения и передать их для проверки в банк через курьера. Пенсионерка сняла 430 тысяч рублей со своего счёта, положила их в конверт и передала прибывшему к ней мужчине.

Оперативники выяснили, что по аналогичной схеме были обмануты еще семь пенсионеров из Калининграда. В общей сложности они отдали курьеру свыше 6,6 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинградскому району установили личность курьера и его местонахождение. Задержали злоумышленника в аэропорту «Храброво». Им оказался 21-летний местный житель.

Со слов подозреваемого, он нашёл в интернете объявление о быстром заработке. Ему поступали сообщения с указанием адресов, куда необходимо было прибывать в назначенное время в качестве курьера и забирать у пенсионеров наличные. Полученные деньги молодой человек переводил на банковские счета нанимателей, оставляя себе 2,5% от суммы в качестве вознаграждения.

Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту на время следственных действий избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.