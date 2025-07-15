Горвласти о самокатах: речь о запрете не идёт

В Калининграде ведут работу по регулированию самокатов. Как сообщили горвласти в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», речь об их запрете не идёт.

Местная жительница оставила комментарий, где упомянула запрет самокатов в Благовещенске. «Мне интересно, а сколько ещё должно быть сакральных жертв, пока не наведут порядок с самокатами. В Благовещенске их отменили вообще», — написала она. На это мэрия ответила, что «речь не идёт о запрете, речь идёт именно о регулировании».

При реконструкции и строительстве дорог в обязательном порядке предусматривают выделенные велодорожки. Там, где финансы не позволяют построить отдельную дорожку или полосу, наносят разметку, «чтобы дисциплинировать и водителей СИМ, и пешеходов, чтобы люди понимали, с какой стороны может появиться СИМ, таким образом вероятность конфликта снижается». Мэрия также напомнила, что в 2024 году операторы кикшеринга нанесли несколько разметок для обозначения парковок в центре города. В этом году работа продолжатся — всего нанесут около 200 парковок. «Если самокат будет припаркован неправильно, то, как писали выше, посылайте фото на бот. Пока это единственный способ наказать финансово. За нарушения правил дорожного движения штрафует отдельно ГИБДД», — добавляют горвласти.

Кроме того, в Калининграде есть места, где запрещено кататься на самокатах, а также зоны с ограничением скорости до 15 км/ч. По словам представителей администрации, недавно были введены зоны, где нельзя завершать поездки (например, около школ).

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«Сейчас ведём переговоры с прокатными организациями об ограничении скоростного режима СИМ на территории всего городского округа до 20 километров в час, о введении ограничения скоростного режима в местах повышенного пешеходного трафика на улично-дорожной сети города до 10-15 километров в час, о проведении контрольных мероприятий специализированными операторами СИМ по проверке использования СИМ несовершеннолетними с последующей блокировкой аккаунта в случае выявления, об оснащении СИМ табличками с указанием индивидуального номера для возможности фиксации нарушения правил дорожного движения, об окончании ренты использования СИМ по итогу фотоотчёта в приложении специализированных операторов», — рассказали в мэрии.