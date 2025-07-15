Область выделила Калининграду 589 млн на строительство и реконструкцию дорог

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Власти региона выделили Калининграду 589 млн рублей субсидий на строительство и реконструкцию дорог. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Выделил субсидии Калининграду на строительство и реконструкцию дорог. Сегодня подписал необходимое распоряжение. По результатам визита в микрорайон Александра Космодемьянского в конце июня реконструируем улицу Челюскинскую от Тихоокеанской до дома № 20/22 по Челюскинской. Там же начнут строительство Тихоокеанской от Алданской до Спасателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства направляют на строительство улицы Горчакова от Генерала Челнокова до Согласия, а также на первый этап ул. Благовещенской. Проекты планируют реализовать в 2025 — 2026 годах.

Власти Калининграда заключают контракт на строительство первого этапа ул. Благовещенской, в районе нового корпуса школы № 58 и детского сада, с компанией «Вираж», снизившей на торгах начальную стоимость работ более чем на 1 млн — до 220 739 655 рублей.

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