Власти анонсировали прямую линию с губернатором Алексеем Беспрозванных

Алексей Беспрозванных планирует 22 июля провести провести прямую линию с жителями Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также через платформу обратной связи на портале „Госуслуги. Решаем вместе“. Во время прямого эфира, 22 июля, обратиться с вопросом к Алексею Беспрозванных можно по телефону горячей линии: 8 (800) 351-1-351», — пишет пресс-служба.

Трансляция прямой линии будет осуществляться с 11:00 на портале правительства Калининградской области, на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM) и на сайте ГТРК «Калининград».

Ранее прямая линия с губернатором прошла 12 декабря 2024 года.