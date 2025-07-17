Калининградские таможенники пресекли ввоз 40 кг гашиша на границе с Литвой

Калининградские таможенники пресекли ввоз 40 кг гашиша на границе с Литвой
Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни
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Таможенники на российско-литовской границе пресекли ввоз в Калининградскую область 40 кг гашиша. Стоимость партии на чёрном рынке составляет более 28 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной таможни.

Кроссовер под управлением россиянина остановили в зоне таможенного контроля пункта пропуска Чернышевское. В топливном баке автомобиля с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили посторонние вложения. При досмотре автомобиля и демонтажа топливного насоса инспекторы извлекли 43 свёртка цилиндрической формы в прозрачной полимерной упаковке. В них содержалось вещество коричневого цвета. Экспертиза установила, что это наркотическое средство — гашиш.

Водитель пояснил, что наркотик перемещал с целью дальнейшего сбыта на территории России. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.

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