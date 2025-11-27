Облпрокуратура: направлено в суд дело о контрабанде 40 кг наркотиков

Облпрокуратура: направлено в суд дело о контрабанде 40 кг наркотиков
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о контрабанде свыше 40 кг наркотиков. Обвиняемым по делу проходит 37-летний житель Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый и его соучастники, находящиеся за пределами Российской Федерации, организовали контрабанду наркотиков на территорию Калининградской области. В июле 2025 года мужчина незаконно переместил через таможенную границу более 40 кг гашиша, спрятанного в бензобаке его автомобиля, с целью дальнейшего сбыта.

Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками регионального УФСБ России и Калининградской областной таможни, наркотики обнаружены и изъяты. Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в июле областная таможня сообщала, что кроссовер под управлением россиянина остановили в зоне таможенного контроля пункта пропуска Чернышевское. В топливном баке автомобиля с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили посторонние вложения. При досмотре автомобиля и демонтажа топливного насоса инспекторы извлекли 43 свёртка цилиндрической формы в прозрачной полимерной упаковке. В них содержалось вещество коричневого цвета. Экспертиза установила, что это наркотическое средство — гашиш. Стоимость партии на чёрном рынке составляет более 28 млн рублей.

