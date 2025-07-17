В Светлом прокуратура хочет взыскать с компании полмиллиона за травму рабочего

В Светлом прокуратура намерена взыскать компенсацию морального вреда в пользу рабочего, получившего травму на производстве. Ведомство обратилось в суд после проверки, проведенной по обращению пострадавшего, сообщила пресс-служба.

«Установлено, что в декабре 2023 года заявитель, состоявший в должности подсобного рабочего ООО „Светловский речморпорт“, получил травму при отстегивании морских контейнеров. Вместе с тем работодателем, в нарушение требований трудового законодательства, акт о несчастном случае на производстве не составлен и не направлен в органы социального страхования. В результате этого работник не получил положенных выплат», — отметили в прокуратуре.

Прокурор Светлого обратился в суд с требованиями о признании травмирования работника несчастным случаем на производстве и взыскании в его пользу компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Получить оперативный комментарий у руководства ООО «Светловский речморпорт» не удалось.