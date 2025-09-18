В Светлом с предприятия взыскали полмиллиона за травму рабочего на производстве

По иску прокурора города Светлого взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей в пользу работника, получившего травму на производстве. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство провело проверку по обращению местного жителя, пострадавшего на производстве. Установлено, что в декабре 2023 года подсобный рабочий ООО «Светловский речморпорт» получил травму при выполнении работ по отстегиванию морских контейнеров. При этом работодателем акт о несчастном случае на производстве не составлен и не направлен в органы социального страхования. В результате пострадавший не получил положенных выплат.

По результатам проверки прокурор города обратился в суд с иском о защите прав пострадавшего работника. Решением суда данные требования удовлетворены в полном объеме, факт причинения травм работнику признан несчастным случаем на производстве, в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Связаться с ООО «Светловский речморпорт» по указанному в открытых источниках телефонному номеру не удалось.