Компании «Утилизация мусора» выделили более 200 млн на расширение полигона ТБО

Калининградской компании «Утилизация мусора», управляющей полигоном ТБО в Жаворонково Гусевского округа, выделяют средства на увеличение мощностей по захоронению отходов. Согласно изменениям к распоряжению правительства Калининградской области, опубликованным 16 июля 2025 года, АО «Утилизация мусора» вместо 20 млн рублей получает бюджетную инвестицию в 218,9 млн рублей.

В региональном минприроды «Новому Калининграду» пояснили, что средства будут потрачены на очистные сооружения и на строительство карт под захоронение.

«Закрытие полигона ТБО в Круглово планируется в этом году, — пояснили в министерстве. — Новая линия по сортировке отходов в Жаворонково также в планах, но она идёт по отдельной статье».

Директор АО «Утилизация мусора» Алексей Ольховский пояснил «Новому Калининграду», что сумма в 218,9 млн рублей была заложена ещё в прошлом году, в документах же зафиксировано «перераспределение между статьями».

«Мы двигаемся в рамках того плана, который длится уже несколько лет, — добавил Ольховский. — Ничего экстраординарного тут нет».

В марте этого года Ольховский сообщал, что региональное правительство собирается заложить в Жаворонково новый полигон вместимостью 1 225 000 тонн отходов (это только первая карта из четырех аналогичной вместимости). В частности, за счёт бюджета собирались строить площадки для временного накопления, разворотные площадки и новые карты захоронения.