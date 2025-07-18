Ермак: деньги на проект центра в музее в Холмогоровке выделят в этом году

Власти планируют в 2025 году выделить средства на проект приспособления здания музея в Холмогоровке под размещение там Военно-исторического центра. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Сейчас музей находится в ведении подведомственного учреждения Службы охраны памятников. В этом году планируем выделить средства на проект приспособления здания под размещение там Военно-исторического центра», — написал Ермак.

Напомним, что бывший штаб 43-й армии располагался на территории усадьбы Фухсберг, которая является объектом культурного наследия федерального значения. В 1950 году там был открыт филиал историко-художественного музея. В нулевых экспозиция была временно закрыта, а само здание быстро получило заброшенный вид, несмотря на охранный статус, полученный еще в 1974 году.

В 2020 году здание передали в собственность областного Центра молодежи, в нем планировали разместить военно-патриотический центр «Авангард» — в комплексе хотели проводить практические занятия по основам военной службы и заниматься военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

В 2022 году на разработку проекта и реконструкцию здания выделялось 149,9 млн рублей, работы должны пройти в 2022-24 годах. В мае 2023 года был заключен контракт на проектирование приспособления здания к современному использованию стоимостью 11,9 млн рублей. В августе 2024 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе госучреждения «Авангард», «в связи с нарушением исполнения обязательств» со стороны подрядчика.