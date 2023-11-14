«Заброшка» со статусом: как власти пришли к необходимости восстановления штаба 43-й армии

Проект реконструкции главного имения бывшего поселка Фуксберг (сегодня Холмогоровка Зеленоградского района), в котором в апреле 1945 года находились Военно-политическое управление 3-го Белорусского фронта и командный пункт 43-й армии, прошел государственную историко-культурную экспертизу. Соответствующий 1836-страничный документ опубликован на сайте регионального правительства. Здание, которому не повезло сначала с пользователем, а потом с инвестором, готовят под военно-патриотический центр.

Бедный пользователь и передумавший инвестор

С 1950 году в здании действовал филиал историко-художественного музея, однако в нулевых экспозиция была временно закрыта, а само оно быстро приобрело заброшенный вид, несмотря на охранный статус, полученный еще в декабре 1974 года. На данный момент строение является объектом культурного наследия федерального значения.

Стоит отметить, что застройщиков и потенциальных инвесторов еще с начала нулевых годов больше интересовало не здание штаба/музея/усадьбы, а расположенный рядом с ним парк. Еще в 2007 году его размежевали на участки, и периметр постепенно начали застраивать индивидуальными жилыми домами. Из-за позиции местных жителей на некоторое время вырубки были приостановлены, к тому же в 2009 году за парк вступился тогдашний губернатор Георгий Боос. Тем не менее в феврале 2016 года вырубка переместилась в самый центр парка, и остановить ее удалось лишь после вмешательства экозащитников, ОНФ и прокуратуры.

Впрочем, любопытство проявлялось и по адресу исторического здания усадьбы. Долгое время оно находилось в пользовании Историко-художественного музея, у которого не имелось денег на подобающее содержание объекта. Бывший директор музея Сергей Якимов еще в начале 2016 года рассказывал, что планов по восстановлению филиала у него нет и здание законсервировано.

«Было большое совещание во главе с министром культуры, главой администрации, Службой охраны памятников, чтобы определить дальнейшую судьбу этого объекта, — говорил он. — Финансирование, к сожалению, в это тяжелое время практически невозможно получить, и есть какие-то моменты, что, может быть, либо спонсор найдется, либо частно-государственное партнёрство может возникнуть, вдруг, может, кто-то захочет из богатых людей восстановить».

И действительно, на фоне общественной активности усадьбой заинтересовался некий инвестор, который собирался использовать его для музейных целей. Но, как заявлял тогдашний вице-премьер Гарри Гольдман, в последний момент что-то пошло не так.

В итоге в 2020 году здание было передано в собственность областного Центра молодежи, в нем решили разместить военно-патриотический центр «Авангард».

В феврале 2022 года отмечалось, что разработка ПСД и непосредственно реконструкция обойдутся в 149,9 млн рублей (сейчас этих денег явно не хватит). Распорядителем средств должно было выступить Агентство по делам молодёжи. Поиск проектировщиков начался в апреле этого года. На эти цели выделялось 12 563 233 рублей.

С опорой на исторические фотоматериалы

Документацию для приспособления здания к современному использованию подготовило ООО «Энергопроект-7» из подмосковных Мытищ, которое привлекало на субподряд калининградскую компанию «ЭкспертПроектРеставрация» (заказчиком выступило государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард»).

Эксперты пришли к выводу, что наружные стены и фундаменты здания работоспособны. Стропильная система и перекрытия находятся в ограниченно работоспособном состоянии и требуют ремонта, а кровля, водостоки и все инженерные коммуникации нуждаются в полной замене.

Проектная документация предусматривает «реставрацию и ремонт фасадов и кровли с воссозданием элементов утрат, в соответствии с историческим обликом». Подрядчику предстоит сбить более поздние карнизы, а штукатурку заменить на декоративную «шубу» с характерными вертикальными рустами.

Отталкиваться будущему подрядчику придется от исторических фотоматериалов, поэтому ему предстоит воссоздать все карнизные тяги, демонтировать пристроенные к восточному фасаду двухэтажные пилоны с плоской кровлей из силикатного кирпича и воссоздать на их месте декоративно оформленный ионическим ордером портик с опорами в виде колонн, с капителями и базами, а также историческую трехмаршевую лестницу из натурального камня. Также принято решение выполнить ранее утраченные круглые окна в наружных стенах чердачного пространства.

Кровлю необходимо будет заменить на историческую, выполнят ее из оцинкованных металлических листов (крепление листов осуществить с помощью двойного фальца). Планируется восстановить и утраченный декор оформления окон и дверей, а также воссоздать в полном объеме фронтоны по двум протяженным фасадам. Подлежат восстановлению и входные группы с лестничными маршами в цокольном и первом этажах.

Все существующие помещения бывшего штаба предполагается использовать для деятельности военно-патриотического центра. Очевидно, она предусматривает в том числе круглосуточное пребывание участников: в частности, в чердачном пространстве по проекту должны быть помещения для спальных мест. Для этого планируется сделать дополнительные мансардные окна на кровле. На первом этаже проектом предусматриваются залы музея, столовая с кухонным помещением, специализированный санузел, помещение оказания первой медицинской помощи и гардероб. На втором этаже будут размещаться учебные классы, административные кабинеты и санузлы с душевыми.

Отметим, что экспертам не удалось установить архитектора дворца, построенного в 1835 году, однако известно, что с середины XIX века здание принадлежало барону фон Виттиху, который решил его перестроить. Так как на момент постройки фотография еще не была изобретена, а ранних чертежей в распоряжении исследователей не оказалось, первоначальный облик здания до сих пор неизвестен.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар, проектная документация