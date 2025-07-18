Минздрав: в Калининградской области увеличилась выявляемость онкозаболеваний

В Калининградской области в 2024 году выросла выявляемость онкологических заболеваний. В частности, увеличилось количество выявленных случаев рака предстательной и молочной желез. Об этом сообщил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев в пятницу, 18 июля.

«Тройка основных локализаций, которые вносят наибольшее количество смертностей — это трахея, бронхи, предстательная железа и желудок, — отметил он. — Статус выявления диагноза на первых трёх стадиях заболевания в области составил 1,46%, а в предыдущем году 1,75%. Это минимум снижение этого показателя».

Как добавил Дмитриев, выявление онкологических заболеваний увеличилось за счёт профилактических осмотров, программы скрининга рака шейки матки, маршрутизации, использования искусственного интеллекта «в рамках второго мнения» и вакцинации против ВПЧ. «Профилактические мероприятия на сегодняшний день являются основным инструментом для выявления онкологических заболеваний. В 24-м году количество охваченных чуть было ниже, чем в предыдущий период, но качество оказания именно этой услуги выросло», — отметил министр.

Дмитриев также обратил внимание на то, что «с вводом в эксплуатацию и началом работы онкологического центра 211 случаев за шесть месяцев — это пациенты, которые выбрали получение медицинской помощи в онкологическом центре» и остались в регионе.