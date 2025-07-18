Директор Высшей школы медицины: онкологии в вузах отводится мало времени

Директор Высшей школы медицины: онкологии в вузах отводится мало времени
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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После сокращения времени обучения в вузах для медсестер и фельдшеров на дисциплину «Онкология» отводится две-три темы. Такое мнение высказал директор Высшей школы медицины БФУ им. Канта Сергей Коренев.

По словам Коренева, «первый удар» на себя принимают не онкологи, а «коллеги, которые стоят на передовой». По статистике Института онкологии им. Герцена, в 7−8% случаях врач первого приема — это онколог, а 90% — это врачи других специальностей.

«Стандарт обучения был сокращен на один год. Если раньше медсестер учили 2 года и 10 месяцев, теперь учат 1 год и 10 месяцев. Если фельдшеров учили 3 года и 10 месяцев, сейчас учат 2 года и 10 месяцев. И, соответственно, вышли из поля зрения в кавычках „ненужные предметы“, — сказал он. — Полностью исключена такая дисциплина как онкология, то есть онкология оказалась ненужной. Всего лишь две-три темы для медсестер и фельдшеров для того, чтобы разобраться, что такое онкология. На мой взгляд, это абсолютно неправильно. Учат в цикле терапии терапевты, не онкологи. Естественно, знания медсестер и фельдшера требуются намного-намного больше».

Второй проблемой Коренев выделил то, что «в стандарте высшего медицинского образования онкология [находится] тоже не на первых ролях». «В подавляющем большинстве курсов Российской Федерации онкология в виде зачёта — это неделя в течение шести лет обучения, и, конечно же, внимания онкология требует намного-намного больше», — объяснил он.

Коренев выступил с предложением создать инициативную группу или комиссию «по изменению стандартов высшего и среднего медицинского образования с резким увеличением количества часов в онкологии, с ужесточением требований знаний онкологии».

Ранее сообщалось, что в Калининградской области в 2024 году выросла выявляемость онкологических заболеваний. В частности, увеличилось количество выявленных случаев рака предстательной и молочной желез.

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