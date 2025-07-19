«Берег надежды» собирает средства для 15-летнего калининградца с тяжелым гипотериозом

«Берег надежды» собирает средства для 15-летнего калининградца с тяжелым гипотериозом
Даниил Бодяков. Фото предоставлено БФ «Берег надежды»
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Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 15-летнего калининградца Даниила Бодякова, страдающего сложным эндокринологическим заболеванием. Сумма к сбору — 170 тысяч рублей. 

Даниил — подопечный фонда «Берег надежды». Два года назад у подростка начались проблемы — стали выпадать волосы, начал прибавляться вес, потом он лишился ресниц и бровей. Медицинские обследования особых проблем не показали, Даниил наблюдался у трихолога, который выписал ему гормональную терапию. Однако состояние не улучшилось. Он прошел обследование в столичных центрах, где ему поставили непростой эндокринологический диагнозы «Медикаментозный синдром Кушинга, гипотиреоз».

После обследования и лечения, проведенного в «Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей» Минздрава Российской Федерации, Даниилу было выписано дорогостоящее лекарство, которое нужно принимать 6 месяцев. После ему снова предстоит госпитализация в федеральный центр. Необходимо собрать 170 000 рублей на лекарства, дополнительные анализы, проживание рядом с местом лечения, дорогу к месту лечения и обратно.

Помочь Даниилу, переведя посильную сумму, можно по ссылке.

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