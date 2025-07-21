Эксперты подсчитали средний размер ипотечного кредита в Калининградской области

В январе — мае 2025 года средний размер ипотечного кредита в Калининградской области составлял 3,96 млн рублей. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

За последние 12 месяцев число ипотечных кредитов в регионе на тысячу человек экономически активного населения составляло 14,4. За первые пять месяцев 2025 года относительно аналогичного периода 2024-го количество ипотек снизилось на 48,1%. Доля просроченной задолженности на 1 января 2025 года — 0,61%. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 33 месте из 85 в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки. Годом ранее область занимала 43 место.

Лидирует в рейтинге с большим отрывом республика Тыва. В замыкающей тройке — республики Северного Кавказа. При этом во всех регионах наблюдается отрицательная динамика числа ипотечных кредитов, свидетельствует исследование.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Рейтинг подготовлен по данным Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2024-го по 1 июня 2025 года.