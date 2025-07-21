В «Храброво» задерживается 20 рейсов, 14 отменили

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 12:00 задерживается прилёт и вылет 20 рейсов. 14 рейсов были отменены.

На вылет задерживается семь рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Семь рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» отменили. Ожидают дольше обычного пассажиры 13 рейсов в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Кроме того, отменено семь рейсов по направлению «Москва/Шереметьево — Калининград».

О массовой задержке и отмене рейсов в «Храброво» предупредили в воскресенье, 20 июля. «В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, в аэропорту «Храброво» отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт, — писала пресс-служба аэропорта.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.