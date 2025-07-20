В «Храброво» предупреждают о массовой задержке и отмене рейсов

В «Храброво» предупреждают о массовой задержке и отмене рейсов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В калининградском аэропорту «Храброво» предупредили об изменениях в расписании вылета и прилёта из-за «временных ограничений по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы».

«В аэропорту „Храброво“ отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов».

На текущий момент отменены, судя по онлайн-табло аэропорта, 10 рейсов (по пять на вылет и прилёт) в Москву и Псков, а также задерживаются 10 рейсов (два на вылет и восемь на прилёт) по направлениям: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Отметим, что в течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в своём телеграм-канале о сбитии 15 беспилотников, летевших в направлении столицы.

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