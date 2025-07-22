Ради универсального рынка на ул.Челнокова разрешили вырубить 78 деревьев (фото)

Власти Калининграда разрешили вырубить 78 деревьев и два кустарника для строительства универсального рынка на ул. Челнокова. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан компании «Офис молл» 18 июля и действует до 20 июня 2028-го. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130712:8984. Сносу подлежат клёны, сливы, алыча и другие породы деревьев. Общая экологическая ценность вырубаемых зелёных насаждений составляет 724 балла. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 63 грабов «Фастигиата» и двух древовидных караган на том же земельном участке. Их экологическая ценность — 727 баллов. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 4 021 929 рублей.

Проект строительства рынка прошёл экспертизу 2 июня. Административное здание планируют возвести по адресу: ул. Челнокова, 31а. Разрешение на строительство областные власти выдали в июле 2025 года.

Как сообщили ранее «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, два здания универсального рынка на ул. Челнокова на участках с кадастровыми номерами 39:15:130712:8984 и 39:15:130712:8983 будут пятиэтажными. Разрешение на первое здание площадью 9531,58 получило ООО «Офис молл», а на второе площадью 9519,22 кв. м — ООО «КТСтрой». Документы действуют до 20 июня 2028 года.