Сотрудника «Храброво» оштрафовали за сброс стоков в Лобовку (фото)

Сотрудника «Храброво» оштрафовали за сброс стоков в Лобовку (фото)
Фото: пресс-служба минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Экология

Сотрудника аэропорта «Храброво» оштрафовали за нарушение природоохранных требований. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, нарушение экологического законодательства в аэропорту было выявлено транспортной прокуратурой.

«Проверка показала, что аэропорт сбрасывал сточные воды в реку Лобовку без нужного разрешения, материалы проверки переданы в министерство. В результате ответственный сотрудник был оштрафован, — пояснили в минприроды. — Также аэропорту „Храброво“ будет вынесено предостережение о недопустимости таких нарушений».

В пресс-службе аэропорта «Новому Калининграду» не смогли оперативно назвать размер штрафа для своего сотрудника, а также не сообщили, был ли ликвидирован сток. Редакция направила в адрес руководителя «Храброво» официальный запрос.

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