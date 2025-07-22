Сотрудника «Храброво» оштрафовали за сброс стоков в Лобовку (фото)

Сотрудника аэропорта «Храброво» оштрафовали за нарушение природоохранных требований. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, нарушение экологического законодательства в аэропорту было выявлено транспортной прокуратурой.

«Проверка показала, что аэропорт сбрасывал сточные воды в реку Лобовку без нужного разрешения, материалы проверки переданы в министерство. В результате ответственный сотрудник был оштрафован, — пояснили в минприроды. — Также аэропорту „Храброво“ будет вынесено предостережение о недопустимости таких нарушений».

В пресс-службе аэропорта «Новому Калининграду» не смогли оперативно назвать размер штрафа для своего сотрудника, а также не сообщили, был ли ликвидирован сток. Редакция направила в адрес руководителя «Храброво» официальный запрос.