В «Храброво» отказались раскрыть размер штрафа за незаконный сброс в Лобовку

В аэропорту «Храброво» отказались назвать размер штрафа, назначенного сотруднику за незаконный сброс сточных вод в реку Лобовку. В ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» и.о. генерального директора аэропорта Сергей Кувырзин сослался на закон о персональных данных и пояснил, что информация о штрафах, наложенных на должностных лиц, также является персональными данными, в связи с чем предоставить эту информацию «не представляется возможным».

При этом Кувырзин отметил, что сотрудники «Храброво» намерены предотвратить сбросы в реку.

«В настоящее время АО «Аэропорт „Храброво“ принимает необходимые меры для получения разрешительной документации», — пояснил он.

Напомним, что ранее пресс-служба регионального минприроды сообщала о нарушении экологического законодательства в аэропорту, выявленном транспортной прокуратурой.

В министерстве рассказали, что сотрудника аэропорта «Храброво» оштрафовали, а самой компании вынесено предостережение за нарушение природоохранных требований, так как проверка показала, что аэропорт сбрасывал сточные воды в реку Лобовку без нужного разрешения.