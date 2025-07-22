Губернатор о концессионных школах: «Нельзя с социальными объектами шутить»

Три школы, которые начинали возводить по концессии в Калининградской области, будут достроены ориентировочно в течение двух лет. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии во вторник, 22 июля.

Вопрос по поводу нехватки мест в школах и детских садах Гурьевска прозвучал от доверенного лица губернатора в Гурьевском округе. «Школа на Лазурной должна была быть сдана в этом году, но до сих пор не построена, поэтому жители просят и даже требуют закончить строительство её в 2026 году, а также открыть дополнительные классы для детей с пропиской в Гурьевске и построить новые детские сады», — сказал выступавший.

Алексей Беспрозванных напомнил, что школы на ул. Левитана, Лазурной и в посёлке Луговое начинали строить по концессионным соглашениям. «Я все три проехал, встретился с застройщиками, руководителями концессионных компаний, которые пообещали, что в 2024 году они закончат строительство. Строительство двух школ было на уровне 20%, а в Луговом — порядка 5%. Я точно понимал, что они не достроят в указанные сроки. Можно было сдвинуть сроки вправо и дать возможность закончить эти объекты. Но я часто езжу по социальным объектам. Я приезжал внезапно и видел, что там никто не работает абсолютно», — рассказал губернатор.

Организованная проверка подтвердила, что работы на объектах были полностью прекращены. «Т.е. в 2023 году были заключены концессионные соглашения с абсолютно некомпетентными подрядчиками, которые свою работу выполнять, видимо, и не планировали», — заявил глава региона.

По двум объектам сегодня идут уголовные дела, уточнил губернатор: «И они дойдут до своего результата, чтобы лишний раз показать, что нельзя с социальными объектами шутить, особенно это касается школ, детских садов, учреждений здравоохранения».

Расторжение концессионного соглашения по школе в Луговом власти планируют закончить в 2026 году. Затем можно будет возобновить строительные работы на всех объектах.

«Сроки окончания строительства работ я, наверное, озвучу в первой половине 2026 года. Мы к этому готовимся, все необходимы средства мы обеспечим. Мы сегодня подготовили временное решение — открываем дополнительные первые классы в гурьевской гимназии, чтобы дети в течение двух лет, в которые мы планируем достроить школы, могли спокойно посещать их, чтобы это было комфортно», — отметил Беспрозванных.

В связи с потребностью в увеличении мест в дошкольном образовании активно развивающегося Гурьевского района принято решение построить детский сад на Пражском бульваре. В настоящее время просчитывается смета объекта.

Согласно данным из ежегодного отчёта Контрольно-счётной палаты региона, Перенос сроков концессионных проектов в Калининградской области возможен из-за отсутствия публичности реализации соглашений.