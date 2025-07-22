Губернатор о концессионных школах: «Нельзя с социальными объектами шутить»

Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Три школы, которые начинали возводить по концессии в Калининградской области, будут достроены ориентировочно в течение двух лет. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии во вторник, 22 июля.

Вопрос по поводу нехватки мест в школах и детских садах Гурьевска прозвучал от доверенного лица губернатора в Гурьевском округе. «Школа на Лазурной должна была быть сдана в этом году, но до сих пор не построена, поэтому жители просят и даже требуют закончить строительство её в 2026 году, а также открыть дополнительные классы для детей с пропиской в Гурьевске и построить новые детские сады», — сказал выступавший.

Алексей Беспрозванных напомнил, что школы на ул. Левитана, Лазурной и в посёлке Луговое начинали строить по концессионным соглашениям. «Я все три проехал, встретился с застройщиками, руководителями концессионных компаний, которые пообещали, что в 2024 году они закончат строительство. Строительство двух школ было на уровне 20%, а в Луговом — порядка 5%. Я точно понимал, что они не достроят в указанные сроки. Можно было сдвинуть сроки вправо и дать возможность закончить эти объекты. Но я часто езжу по социальным объектам. Я приезжал внезапно и видел, что там никто не работает абсолютно», — рассказал губернатор.

Организованная проверка подтвердила, что работы на объектах были полностью прекращены. «Т.е. в 2023 году были заключены концессионные соглашения с абсолютно некомпетентными подрядчиками, которые свою работу выполнять, видимо, и не планировали», — заявил глава региона.

По двум объектам сегодня идут уголовные дела, уточнил губернатор: «И они дойдут до своего результата, чтобы лишний раз показать, что нельзя с социальными объектами шутить, особенно это касается школ, детских садов, учреждений здравоохранения».

Расторжение концессионного соглашения по школе в Луговом власти планируют закончить в 2026 году. Затем можно будет возобновить строительные работы на всех объектах.

«Сроки окончания строительства работ я, наверное, озвучу в первой половине 2026 года. Мы к этому готовимся, все необходимы средства мы обеспечим. Мы сегодня подготовили временное решение — открываем дополнительные первые классы в гурьевской гимназии, чтобы дети в течение двух лет, в которые мы планируем достроить школы, могли спокойно посещать их, чтобы это было комфортно», — отметил Беспрозванных.

В связи с потребностью в увеличении мест в дошкольном образовании активно развивающегося Гурьевского района принято решение построить детский сад на Пражском бульваре. В настоящее время просчитывается смета объекта.

Согласно данным из ежегодного отчёта Контрольно-счётной палаты региона, Перенос сроков концессионных проектов в Калининградской области возможен из-за отсутствия публичности реализации соглашений.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter