Счётная палата о срывах концессионных соглашений: не обеспечена публичность

Перенос сроков концессионных проектов в Калининградской области возможен из-за отсутствия публичности реализации соглашений. Об этом говорится в ежегодном отчёте Контрольно-счётной палаты региона.

«Публичность реализации концессионных соглашений (наличие актов о результатах контроля соблюдения условий концессионного соглашения на сайтах концедентов) не обеспечена, ежегодный контроль за деятельностью концессионера отсутствует, что несет риск неисполнения условий соглашений, высока вероятность переноса срока реализации проекта», — говорится в документе.

Орган также отметил, что в регионе не выработан единый стандарт для концедентов по публичности и доступности информации о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ. По мнению КСП, органы местного самоуправления подходили к контролю за исполнением обязательств по этим договорённостям «формально» и для этого у них «отсутствует необходимая правовая база» и присутствует «низкая квалификация».

Счётная палата отметила, что из-за срыва трёх концессионных соглашений по строительству школ в двух округах с объёмом инвестиций в 5,5 млрд рублей потенциальный ущерб областному бюджету может составить более 2 млрд рублей. При этом администрации Гурьевска и Калининграда не следили за соблюдением концессионером условий соглашения. Претензионную работу муниципалитеты также не вели.

«По результатам экспертно-аналитического мероприятия главам муниципальных образований, заключивших концессионные соглашения в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, Палатой даны рекомендации, в том числе по обеспечению полноты, достоверности и своевременности внесения сведений о концессионных соглашениях в государственную информационную систему, предоставлению ежегодной отчетности по реализации концессионного соглашения, проведению контроля за их реализацией, осуществлению претензионно-исковой работы и обеспечению сохранности муниципального имущества», — отметила Контрольно-счётная палата в своём отчёте.