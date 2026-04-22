Горвласти рассказали, когда начнется благоустройство Зимнего озера

Горвласти рассказали, когда начнется благоустройство Зимнего озера
Благоустройство Зимнего озера в Калининграде планируют начать в июле. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Сейчас решаются организационные вопросы, подрядчик выйдет на объект до конца апреля. Благоустройство Зимнего озера начнём в июле», — следует из ответа мэрии.

Напомним, что Зимнее озеро набрало больше всего голосов в Калининграде по результатам V Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно проходило с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

Проект предусматривает мощение тропинок, устройство пешеходного настила и пирсов из террасной доски, монтаж освещения и оборудование системы «Безопасный город». Кроме того, планируют установить качели, скамейки, урны и клумбы для многолетних растений. Ширина променада, как уточняется, составит от 2 до 7,5 м, в самых широких его местах будут сформированы площадки для тихого отдыха.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter