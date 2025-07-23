В Сейме Литвы увидели «геополитический шанс» для отмены русского языка в школах

Литва должна воспользоваться «геополитическим шансом» и заменить русский язык как второй иностранный в школах на другой язык Европейского союза. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление депутата Сейма Литвы Дарюса Якавичюса.

«Я думаю, что нам действительно нужно найти решение и, например, с первого сентября следующего года ученикам пятых или шестых классов, поскольку в наших литовских школах дети выбирают этот второй язык по-разному... просто больше не будет разрешено выбирать русский язык в качестве второго языка», — сказал Якавичюс.

Кроме того, вице-министр образования, науки и спорта Литвы Йонас Петкявичюс заявил, что вопрос об отказе от русского языка как иностранного в школах будет обсуждаться как с Комитетом Сейма по образованию и науке, так и с общественностью.

По его словам, в последние годы в школах Литвы наблюдается снижение числа учеников, выбирающих изучение русского языка. При этом он признал, что в школах регионов сохраняется проблема с выбором иностранного языка. Так, специалистов по немецкому и французскому становится все больше, тогда как преподавателей испанского не хватает. В этих условиях он призвал подумать о переподготовке учителей иностранных языков. «Какой смысл отказываться от русского языка, если у нас нечем его заменить? Дети должны изучать второй язык по программе. Поэтому, если и рассматривать этот вопрос, то комплексно, с обсуждением этой проблемы в обществе, необходимо глобальное решение», — отметил Петкявичюс.