В Госдуме предложили запретить кормить собак на определенных территориях

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий запрет на кормление бездомных собак в общественно-деловых, производственных, рекреационных зонах и некоторых других местах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В число запрещенных для кормления бездомных собак мест предлагается включить территории (...): общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон», — следует из пояснительной записке к законопроекту.

В записке также отмечается, что иные виды территорий могут определяться регионами. В них могут войти детские и спортивные площадки, территории, прилегающие к зданиям и медицинским организациям, в том числе санаторно-курортным, аптечным организациям, организациям культуры, социального обслуживания, образовательным организациям, физкультурно-спортивных организациям. Кроме того, предусматривается возможность на региональном и местном уровне самостоятельно расширять данный перечень мест.

Ранее сообщалось, что в России хотят законодательно запретить кормление животных возле многоквартирных домов и других социальных объектов. С соответствующей инициативой выступают члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными.