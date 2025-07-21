Госдума хочет запретить кормление животных у жилых домов и соцобъектов в России

Госдума хочет запретить кормление животных у жилых домов и соцобъектов в России
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Жизнь животных

В России хотят законодательно запретить кормление животных возле многоквартирных домов и других социальных объектов. С соответствующей инициативой выступают члены рабочей группы Госдумы по обращению с бездомными животными. Об этом сообщил депутат Александр Спиридонов на заседании рабочей группы комитета палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что запрет будет распространяться, в частности, на территории медицинских и санитарно-курортных организаций, аптек, культурных учреждений, организаций соцобслуживания, образовательных учреждений, детских садов, школ, а также на детские и спортивные площадки, физкультурно-спортивные организации. Первоначально в список не были включены многоквартирные дома, однако депутаты решили дополнить перечень границами придомовых территорий, переняв определение из Жилищного кодекса РФ. Кроме того, регионы смогут расширять перечень объектов на свое усмотрение. Прием предложений по законопроекту продлится до 22 июля, после чего он будет внесён в Госдуму.

Как отмечает информагентство, еще одна инициатива законодателей запрещает гражданам препятствовать отлову бездомных животных, а также вводит ответственность за несообщение о присутствии бездомных животных на определенных объектах, например на предприятиях.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter