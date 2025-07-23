Дятлова: автобус к Детской областной больнице запустим к 1 сентября

Власти Калининграда готовятся запустить движение по ул. Дмитрия Донского, чтобы родители с больными детьми смогли добираться до Детской областной больницы. Об этом глава горадминистрации Елена Дятлова рассказала в ходе оперативного совещания 22 июля.

«Общественный транспорт хотим запустить к 1 сентября. Ориентируемся, что туда пойдут автобусы № 5 („Силикатный завод — ул. Олега Кошевого“) и № 14 („пос. Прегольский — Северная гора“)», — сообщила глава администрации. По её словам, сейчас дорожные службы монтируют остановочный комплекс у самой детской больницы. Также появится остановка и на проспекте Победы.

«Попробуем перезапустить автобусы, — сообщила Дятлова. — Мы уже проводили такой эксперимент и, кроме того, на встречах с сотрудниками лечебного учреждения нам высказывалось пожелание, чтобы пустить транспорт по Дмитрия Донского. Потому что сегодня жителям, которые с детьми добираются без личного транспорта, приходится выходить на проспекте Победы и пешком идти с детьми, требующими лечения, через весь Центральный парк».

Глава администрации напомнила, что сейчас у больницы идут работы на обустройству большой парковки: «Потому что у нас была единственная парковка — между старым корпусом больницы и парковым ручьем. Это небольшая территория». Напомним, что на новое парковочное пространств власти выделили более 63 млн рублей. Оно будет располагаться по периметру больницы.

Отметим, ранее власти планировали запустить автобусы по Донского весной 2025 года.