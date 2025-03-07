Власти рассказали, какой будет парковка у Детской областной больницы (фото)

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Изображения: пресс-служба администрации Калининграда

Власти Калининграда планируют обустроить парковку по периметру Детской областной больницы. Проект предусматривает также тротуары и велополосу около лечебного учреждения. Для посетителей больницы парковка будет бесплатной, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Начальная стоимость контракта — порядка 57,4 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 6 по 14 марта 2025 года. Итоги закупки по определению подрядчика планируют подвести 18 марта. Работы необходимо выполнить за 125 дней с даты заключения контракта.

Власти анонсировали закупку в начале марта. Подрядчика для выполнения работ на ул. Дмитрия Донского, 27 ищет МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Ближайшая парковка для посетителей Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского находится на расстоянии около 200 метров от учреждения, что создаёт неудобства для детей, которым сложно передвигаться. Проблему обозначил экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании правительства в сентябре 2023 года. «Я просто вечерами всё это наблюдаю, когда там дети скачут на одной ноге, их несут на руках, — сказал тогда Алиханов, — Нам нужно сделать нормальную парковку».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в ответ сообщила, что обустройство парковки на Донского, как и на Расковой, запланировано на 2024 год.

Экс-министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в октябре 2023 года сообщил о том, что поручил руководству ДОБ заняться проектированием парковки между старым и новым корпусами больницы на ул. Дмитрия Донского. Однако информации о том, когда она появится, у него не было. Взять ситуацию под контроль Кравченко тогда поручил своему заместителю Елене Семёновой. «Елена Ивановна, берите Малярова (главного врача ДОБ, в настоящее время отстранённого от работы — прим. „Нового Калининграда“) за что-нибудь, за шею, например. <...> Сделайте так, чтобы он эту парковку спроектировал. Она там очень необходима объективно. Я об этом неоднократно говорил, но, как известно, красота полёта зависит от силы пинка», — сказал Кравченко.

В январе 2024 года стало известно о том, что земельный участок у ДОБ с кадастровым номером 39:15:111502:58 площадью около 1800 кв. метров передают из государственной в муниципальную собственность. Как сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов горадминистрации Сергей Радковский, после передачи земля будет закреплена за городской службой автопарковок. В какие сроки там планируют обустроить стоянку, чиновник уточнить не смог.

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