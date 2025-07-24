КППК сообщила о дополнительных поездах в Балтийск во время Дня города

КППК сообщила о дополнительных поездах в Балтийск во время Дня города
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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КППК сообщила о дополнительных поездах в Балтийск во время Дня города. Изменённое расписание компания разместила в своём телеграм-канале.

День города в Балтийске запланирован в воскресенье, 27 июля. Дополнительные поезда будут выезжать из Калининграда в 14:25 и 17:45. Обратно состав поедет в 22:30.

«Остальные пригородные поезда будут курсировать действующим расписанием: отправление с Южного вокзала в 08:10, 09:48, 11:30, 13:05; отправление из Балтийска в 09:51, 13:10, 14:30, 16:20, 19:05», — говорится в сообщении КППК.

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