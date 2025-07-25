Путин назначил нового посла Российской Федерации в Польше (дополнено)

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Владимир Путин назначил Григория Михно послом Российской Федерации в Польше. Сергей Андреев от этой должности освобождён. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — сообщается в указе президента.

Георгий Михно родился в 1972 году. Ранее он работал в должности замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ.

Дополнено в 13:30

Документ о назначении Михно российским послом в Польше (указ президента РФ № 514 «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Республике Польша») пропал с портала правовой информации, заметил «Коммерсант». «„Ъ“ не обнаружил указа в списке документов на сайте после того, как агентства ТАСС и „РИА Новости“ сообщили, что аннулируют вышедшее ранее на ленты агентства сообщение о назначении президентом РФ нового посла России в Польше», — отметило издание.

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