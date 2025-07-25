Канонеров не увидел роста числа дел против чиновников после смены губернатора

Руководство регионального СК не заметило, что после смены губернатора в Калининградской области выросло число уголовных дел против сотрудников правительства Антона Алиханова. Об этом и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров сообщил, отвечая на вопросы корреспондента «Нового Калининграда» 25 июля.

«Я не заметил, больше или не больше, — отметил Канонеров. — Идёт обычная работа. Следователь — это процессуально независимое лицо. Это один из основных краеугольных постулатов уголовно-процессуального законодательства. Есть лица, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности — мы реагируем, если таких лиц нет, то и оснований для нашего вмешательства нет. Это обычная планомерная работа».

Канонеров также добавил, что не может выделить какое-либо министерство, «которое проштрафилось больше или меньше», отметив, что общественный резонанс вызывают уголовные дела в региональном минздраве.

«Мы видим, что очень много есть нерешенных проблем, нерешенных вопросов в области здравоохранения. Наверное, и соответствующая реакция из того, и в том числе уголовно-правовая», — заключил он.

После перехода Антона Алиханова на пост федерального министра в Калининградской области были возбуждены уголовные дела против директора Фонда капремонта Олега Туркина, заместителей министра здравоохранения Анны Поповой и Наталии Берездовец. Также под уголовным делом — бывший ректор и проректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров и Елена Мялкина.

Как рассказал в ходе судебного заседания представитель бывшего замминистра здравоохранения Наталии Берездовец, проверка в отношении нее началась 15 мая 2024 года, когда сотрудники полиции в первый раз пришли в поликлинику, где она трудилась совместителем. Отметим, что 14 мая 2024 года стало известно, что правительство покинул экс-министр здравоохранения Александр Кравченко. 15 мая 2024 года на пост врио губернатора заступил Алексей Беспрозванных.