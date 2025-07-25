Инвестор гостиницы в Рыбачьем заказал исследование в Академии наук

Инвестор, который собирается построить гостиницу в Рыбачьем, заказал исследование в институте Российской академии наук. Об этом во время прямой линии заявил глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой.

«Мы обратились к инвестору, это ООО „Спецавтотранс“. Инвестор нам дал такую информацию, что в настоящее время ведутся консультации с представителями научного сообщества, в том числе Зоологического института Российской академии наук, и администрации национального парка „Куршская коса“. Инвестор заказал соответствующее исследование в этом институте РАН, и по результатам этих исследований будет приниматься решение о дальнейшей реализации этого проекта», — рассказал сити-менеджер.

Напомним, что строительством апарт-отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана ещё в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.

В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.