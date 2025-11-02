Михаил Калякин: «Прикладываются гигантские усилия для ухудшения экоситуации на косе»

Инвестпроект, который намерена реализовать в посёлке Рыбачий на Куршской косе компания «Спецавтотранс», может нанести вред нацпарку «Куршская коса», так как спровоцирует ещё больший турпоток, который на сегодняшний день подошёл к критической отметке. Такое мнение выразил на экофоруме, посвящённом развитию Куршской косы, доктор биологических наук Михаил Калякин, возглавляющий Зоологический музей МГУ.

«Кажется, что емкость уже приближается к потолку, — сообщил Калякин. — Может быть, вот это строительство переполнит эту чашу, поток усилится, поток автомобилей усилится, и никакими корабликами вы это не компенсируете. Возникает противоречие. Я простой пример приведу, как москвич. Вот едем мы по Новорижскому шоссе, и через каждые сколько-то километров громадный билборд: „Домик в лесу, домик около озера, вы там насладитесь природой“. Нигде не написано, что рядом с вами этой природой будут наслаждаться еще несколько сот человек, и уже эффект озера и леса точно пропадет».

Далее орнитолог продолжил свою мысль о том, что турпоток на Куршскую косу нужно сокращать, и привёл ещё один пример.

«Ну, не бывает Лувра или Эрмитажа, в который может прийти одновременно больше десяти тысяч человек. Они будут толкаться, как очереди в Мавзолее, и „Мону Лизу“ никто не увидит. Я свидетель. Когда на экскурсию попадает 10 человек, тогда они что-то видят. 100 человек на экскурсии эту экскурсию приводят к нулю. Мне кажется, эту простую логику нам нарисовали, и я с ней согласен», — добавил он.

В конце своего выступления Калякин обратил внимание на то, что инвестор успел вложить миллионы рублей в свой проект. Он заметил, что грядущее строительство вступает в противоречие с законом, хотя «у нас почему-то какая-то традиция на это не обращать внимания».

«Закон иногда у нас в стране работает, я такие случаи знаю. Или, по крайней мере, слышал, — пошутил зоолог. — Мне общая картина представляется какой-то фантасмагорической. Прикладываются гигантские усилия, чтобы, честно говоря, все-таки ухудшить экологическую ситуацию на косе».

Напомним, что представители компании «Спецавтотранс» ранее сообщали, что намерены насыпать искусственный полуостров в Куршском заливе площадью 7,9 га и построить на нем 3—5-этажный апарт-отель смешанного типа, 5-этажный апарт-отель семейного типа, 5-этажную гостиницу со SPA-комплексом и тренажерным залом, а также гостиницу на воде, открытые бассейны, 1—2-этажные рестораны с террасами, крытую парковку и автобусную стоянку и т.д. В свою очередь, орнитологи считают, что масштабная по меркам Куршской косы застройка в Рыбачьем может стать причиной массовой гибели перелётных птиц.