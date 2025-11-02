Михаил Калякин: «Прикладываются гигантские усилия для ухудшения экоситуации на косе»

Михаил Калякин: «Прикладываются гигантские усилия для ухудшения экоситуации на косе»
Эскиз предоставлен организаторами форума
Все новости по теме: Куршская коса

Инвестпроект, который намерена реализовать в посёлке Рыбачий на Куршской косе компания «Спецавтотранс», может нанести вред нацпарку «Куршская коса», так как спровоцирует ещё больший турпоток, который на сегодняшний день подошёл к критической отметке. Такое мнение выразил на экофоруме, посвящённом развитию Куршской косы, доктор биологических наук Михаил Калякин, возглавляющий Зоологический музей МГУ.

«Кажется, что емкость уже приближается к потолку, — сообщил Калякин. — Может быть, вот это строительство переполнит эту чашу, поток усилится, поток автомобилей усилится, и никакими корабликами вы это не компенсируете. Возникает противоречие. Я простой пример приведу, как москвич. Вот едем мы по Новорижскому шоссе, и через каждые сколько-то километров громадный билборд: „Домик в лесу, домик около озера, вы там насладитесь природой“. Нигде не написано, что рядом с вами этой природой будут наслаждаться еще несколько сот человек, и уже эффект озера и леса точно пропадет».

Далее орнитолог продолжил свою мысль о том, что турпоток на Куршскую косу нужно сокращать, и привёл ещё один пример.

«Ну, не бывает Лувра или Эрмитажа, в который может прийти одновременно больше десяти тысяч человек. Они будут толкаться, как очереди в Мавзолее, и „Мону Лизу“ никто не увидит. Я свидетель. Когда на экскурсию попадает 10 человек, тогда они что-то видят. 100 человек на экскурсии эту экскурсию приводят к нулю. Мне кажется, эту простую логику нам нарисовали, и я с ней согласен», — добавил он.

В конце своего выступления Калякин обратил внимание на то, что инвестор успел вложить миллионы рублей в свой проект. Он заметил, что грядущее строительство вступает в противоречие с законом, хотя «у нас почему-то какая-то традиция на это не обращать внимания».

«Закон иногда у нас в стране работает, я такие случаи знаю. Или, по крайней мере, слышал, — пошутил зоолог. — Мне общая картина представляется какой-то фантасмагорической. Прикладываются гигантские усилия, чтобы, честно говоря, все-таки ухудшить экологическую ситуацию на косе».

Напомним, что представители компании «Спецавтотранс» ранее сообщали, что намерены насыпать искусственный полуостров в Куршском заливе площадью 7,9 га и построить на нем 3—5-этажный апарт-отель смешанного типа, 5-этажный апарт-отель семейного типа, 5-этажную гостиницу со SPA-комплексом и тренажерным залом, а также гостиницу на воде, открытые бассейны, 1—2-этажные рестораны с террасами, крытую парковку и автобусную стоянку и т.д. В свою очередь, орнитологи считают, что масштабная по меркам Куршской косы застройка в Рыбачьем может стать причиной массовой гибели перелётных птиц.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter