В «Калининград-ГорТрансе» назвали основные жалобы от пассажиров

На прошлой неделе в «Калининград-ГорТранс» поступило 14 обращений по работе транспорта. Основные вопросы касались задержки автобусов и качества обслуживания. Об этом сообщило предприятие в своём телеграм-канале.

«Задержки часто связаны с дорожными пробками, авариями и даже заездом машин на трамвайные пути — факторами, неподконтрольными нам. Но каждое такое обращение на контроле руководства», — пояснил «ГорТранс». По словам предприятия, по работе водителей и кондукторов проводятся «тщательные проверки». Весь отдел эксплуатации прошёл дополнительный инструктаж по улучшению сервиса. Кроме того, как отмечает «ГорТранс», в летний период в транспорте работают все кондиционеры, а их исправность контролируется ежедневно.

Ранее директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин сообщил журналистам, что несмотря на увеличение зарплаты водителям предприятия на 48% за три года на предприятии ощущается жесткая нехватка подготовленных кадров. Он также сообщил, что акционерное общество вынуждено конкурировать теперь ещё и с турфирмами, забирающими водителей для своих туристических автобусов.

Во время прямой линии Алексей Беспрозванных отметил, что из-за нехватки 40% кадров в сфере общественного транспорта на маршруты не выходит 20% автобусов. В конце 2024-го года он поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой решить проблему с неполным выпуском общественного транспорта на маршруты за полгода. «Алексей Сергеевич [Беспрозванных] поставил задачу: „Елена Ивановна, у вас есть максимум полгода для того, чтобы решить вопрос, чтобы автобусы вернулись к движению по расписанию, к графику“, — сказала Дятлова — Чтобы не было ранних сходов, чтобы не было огромных интервалов между приходом автобусов на остановку».

«„Калининград-ГорТранс“ готовит и трудоустраивает водителей, но и у него дефицит порядка 70 человек. На большинстве маршрутов „ГорТранса“ 100% выпуск, на нескольких — недовыпуск максимум 1-2 автобуса. По трамваям и троллейбусам — 100%, — рассказал „Новому Калининграду“ в июне 2025 года сотрудник пресс-службы горадминистрации Денис Сечкин. — У частников сложнее, процент выпуска автобусов, особенно маршруток, может доходить до 30%».

