СМИ: мошенники похищают деньги под предлогом доступа к футбольным трансляциям

Телефонные мошенники начали похищать деньги у россиян под предлогом доступа к трансляциям футбольных матчей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Мошенники пишут людям из футбольных групп в мессенджерах и выдают себя за менеджеров видеоплатформ. Они обещают доступ к трансляциям матчей, но просят внести предоплату. После перевода денег связь с ними пропадает. В МВД советуют перед покупкой цифровых услуг проверять надежность сайтов с трансляциями и избегать предоплаты на счета физлиц.