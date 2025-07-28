Горвласти ищут подрядчика на проект благоустройства Семейного сквера

Городские власти ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации благоустройства Семейного сквера в Калининграде, который в народе называют Шервудским лесом. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ предстоит предусмотреть обустройство дорожно-тропиночной сети, беговой дорожки, спортивной площадки, воркаута, площадки для выгула собак, модульного общественного туалета, качелей, скамеек, урн и велопарковок, а также освещение территории, кабельную канализацию, декоративные зелёные насаждения и металлические горки, проложенные с использованием рельефа склона рва. Работы включают в себя три этапа. Первый является подготовительным, где подрядчику нужно будет собрать необходимые данные. На второй стадии он должен будет разработать ПСД и согласовать её с заказчиком, главных архитектором Калининграда и др. Третий этап — прохождение экспертизы и передача документации в администрацию города. Эти работы подрядчику необходимо выполнить в течение 340 дней с даты подписания контракта.

Заказчиком является МКУ «КСЗ». На разработку проекта благоустройства выделили 9,2 млн рублей. Итоги аукциона планируется подвести 6 августа.

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