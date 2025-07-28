Генпрокуратура: причиной сбоя в системах «Аэрофлота» стала хакерская атака

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Причиной сбоя в работе ИТ-инфраструктуры авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В связи с задержкой и отменой рейсов по поручению Генпрокуратуры организованы надзорные мероприятия. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

«В терминалах продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав. Также открыта горячая линия: +7 999 663 38 09», — отмечают в сообщении.

Утром 28 июля пресс-служба авиакомпании сообщила о сбое в работе информационных систем и предупредила об отмене и переносе рейсов. По состоянию на 13:00 28 июля «Аэрофлот» отменил 4 рейса на вылет и 4 на прилёт в калининградский аэропорт «Храброво». Всего авиакомпания отменила более 50 рейсов по всей России.

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